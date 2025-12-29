La Corée du Nord lance des missiles de croisière stratégiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a procédé, hier, à un tir d'essai de missiles de croisière stratégiques en mer Jaune, qui sépare la péninsule coréenne et la Chine.L'agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA) a indiqué, aujourd'hui, que Kim Jong-un y avait assisté. Elle a précisé que les projectiles avaient volé entre 10 199 et 10 203 secondes, en suivant leur trajectoire programmé pour atteindre précisément leurs cibles.Toujours selon la KCNA, ces exercices avaient pour objectif de vérifier la capacité de réponse et de combat des unités de missiles longue portée ainsi que leur opérabilité et leur puissance de feu.Kim Jong-un s'est félicité de la performance de son armée et a souligné que vérifier et exhiber la fiabilité et la réactivité rapide de la dissuasion nucléaire de son pays relèvent du droit souverain d'autodéfense pour faire face aux différentes menaces sécuritaires.De son côté, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé, hier matin, avoir identifié plusieurs missiles tirés des environs de Sunan près de Pyongyang. Il a ajouté qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, la Corée du Nord pourrait procéder à de nouveaux essais.