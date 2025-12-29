Coupang : Kim Beom-seok présente ses excuses

Photo : KBS News

Le président de Coupang a présenté, aujourd'hui, ses excuses pour la première fois depuis la fuite massive des informations personnelles de ses clients.Au nom de tous ses employés, Kim Beom-seok s'est dit extrêmement navré de cet incident qui cause des préoccupations et des désagréments aux utilisateurs et à la population. Il s'est également excusé de ces regrets tardifs, soulignant qu'il avait tout d'abord voulu déployer toutes les capacités humaines et matérielles pour résoudre la situation et éviter d'éventuels préjudices supplémentaires.Le fondateur du géant du commerce en ligne a reconnu une erreur d'avoir reporté la communication avec le public pour vérifier toutes les informations qui circulaient. Il a ensuite déclaré avoir récupéré toutes les informations compromises et tous les dispositifs de stockage qui les abritaient en coopération avec le gouvernement sud-coréen.Enfin, il a ajouté que tous les moyens seront engagés pour renforcer la cybersécurité de Coupang et regagner la confiance des citoyens.Par ailleurs, Kim Beom-seok, son frère Kim Yu-seok, ainsi que Kang Han-seung, ancien PDG de Coupang, ont annoncé qu’ils ne se présenteraient pas à l’audition parlementaire conjointe prévue sur deux jours à partir de demain. La député Choi Min-hee, présidente de la commission des Sciences et des TIC, a qualifié leur absence d'inacceptable.