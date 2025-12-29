Crash de Jeju Air : Lee Jae Myung promet de faire toute la lumière sur les causes

Photo : YONHAP News

A l'occasion du premier anniversaire de l'accident de Jeju Air, survenu à l'aéroport international de Muan, le président sud-coréen a présenté ses excuses aux victimes et leurs familles, en tant qu'ultime responsable de la vie et de la sécurité des citoyens.Dans un discours diffusé lors de la cérémonie commémorative de la tragédie, Lee Jae Myung s'est engagé à faire, non pas des promesses vides, mais des changements réels. Il a ainsi décidé de renforcer l'expertise et l'indépendance du comité d'enquêtes sur les accidents aériens et ferroviaires, afin de faire la lumière sur les causes exactes du crash. Il a ajouté qu'un service intégral sera fourni aux familles des victimes pour les soutenir aux niveaux psychologique, médical, juridique et économique.Le chef de l'Etat a également promis de faire de son mieux pour ne pas négliger un risque même minime et faire assumer la responsabilité aux responsables, afin que tous les citoyens se sentent en sécurité.En juillet dernier, Lee Jae Myung avait présenté ses excuses aux familles de victimes de catastrophes tragiques, dont l'accident de Jeju Air l'an derner, l’inondation d’un tunnel souterrain d’Osong en 2023, la bousculade meurtrière d'Itaewon en 2022 et le naufrage du ferry Sewol en 2014.