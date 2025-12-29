Enquête sur Kim Keon-hee : 31 affaires examinées, 66 inculpations

Photo : KBS News

L’équipe du procureur spécial Min Joong-ki, chargée d’enquêter sur les soupçons visant Kim Keon-hee, a présenté ce matin les conclusions finales de ses investigations, au terme de 180 jours de travaux.Le procureur a précisé que les investigations s’étaient déroulées du 2 juillet au 28 décembre. Au total, 31 affaires ont été examinées et 76 mises en accusation ont été prononcées. En excluant les doubles inculpations, 66 personnes ont finalement été renvoyées devant la justice, dont l’ancien président destitué Yoon Suk Yeol et son épouse.L'ancienne Première dame a été inculpée à trois reprises, notamment pour manipulation du cours de l’action de Deutsche Motors, pour une affaire d’adhésions collectives de fidèles de l’Eglise de l’Unification au Parti du pouvoir du peuple (PPP), ainsi que pour des soupçons de trafic d’influence lié à la vente de charges publiques.L’enquête n’a toutefois pas permis d’établir son implication dans d’autres dossiers, dont les soupçons d’avantages accordés lors du changement de tracé de l’autoroute Séoul–Yangpyeong ou l’affaire de manipulation boursière impliquant Sambu Engineering & Construction. Les investigations sur de possibles faits de corruption de l’ancien couple présidentiel dans l’affaire des nominations n’ont pas non plus été menées à leur terme.