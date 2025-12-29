Kim Jong-un réalise plus de 130 apparitions publiques en 2025

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a fait 131 apparitions publiques cette année, selon un rapport publié par l'Institut national pour la réunification (KINU). Soit une légère hausse par rapport à l'an dernier (127).Kim Jong-un a notamment participé à 30 cérémonies et 23 inspections, d'usines ou d'hôpitaux entre autres, dans le cadre de la politique de développement régional intitulée « 20 x 10 ». Il a également assisté à 21 événements militaires, en baisse par rapport à l'an dernier (31).Sa présence a également été enregistré au cours de cinq sommets, incluant ceux avec Xi Jinping et Vladimir Poutine lors du 80e anniversaire de la victoire sur la Japon. Il a eu des tête-à-tête avec les dirigeants du Laos et du Vietnam ainsi que des rencontres avec dix émissaires étrangers de haut niveau, dont Li Qiangle, Premier ministre chinois et Sergueï Choïgou, secrétaire du Conseil de sécurité de la fédération de Russie.Le KINU analyse les apparitions publiques de Kim Jong-un rapportées par l'agence de presse officielle du régime et le Rodong Shimmun, pour générer des données liées à leur nature et leur lieu ainsi qu'une liste de ses accompagnateurs.