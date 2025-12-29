Coupang : 1 685 milliards de wons d’indemnisation

Photo : YONHAP News

Coupang a annoncé, aujourd'hui, un plan d’indemnisation de 1 685 milliards de wons, soit environ 1,15 milliard d’euros, afin de rétablir la confiance après la fuite de données personnelles.Près de 33,7 millions de clients, informés fin novembre de l'incident, recevront chacun une indemnisation de 50 000 wons, ou environ 35 euros. Cette compensation prendra la forme de quatre bons d’achat à usage unique, utilisables respectivement sur Coupang, Coupang Eats, Coupang Travel et la plateforme de luxe R.LUX.Dans un communiqué, Harold Rogers, président par intérim de Coupang Korea, a déclaré que l’ensemble des employés du groupe prenait pleinement conscience de l’inquiétude causée par cette affaire. Il a assuré que l’entreprise en tirerait les leçons nécessaires, tout en présentant de nouvelles excuses.Les bénéficiaires seront informés par SMS. Les bons seront accessibles à partir du 15 janvier via l’application Coupang et pourront être utilisés directement lors des achats.