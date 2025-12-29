Crash de Jeju Air : cérémonie de commémoration du premier anniversaire

Photo : YONHAP News

La cérémonie de commémoration du premier anniversaire du crash de Jeju Air s’est tenue, ce matin, à l’aéroport international de Muan, dans le sud-ouest du pays. Elle a réuni environ 1 200 personnes, dont des proches des victimes ainsi que des représentants du gouvernement et de l’Assemblée nationale.Avant la cérémonie, une sirène commémorative a retenti dans tout le pays pendant une minute à partir de 9h03, heure de l’accident. L’évènement a débuté par un concert de musique classique, suivi d’une minute de silence, d’une cérémonie de dépôt de fleurs et de discours d’hommage.Dans un message vidéo, le président Lee Jae Myung a exprimé sa détermination à faire toute la lumière sur les causes du crash, tout en présentant ses excuses en tant que chef de l’État, chargé de garantir la vie et la sécurité des citoyens.Pour rappel, le 29 décembre 2024, le vol 7C2216, en provenance de Bangkok, a percuté des installations aéroportuaires alors qu’il tentait un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Muan. Sur les 181 personnes à bord, 179 ont perdu la vie et deux ont été blessées.