La Corée du Sud compte plus de 1,6 million d’étrangers enregistrés

Photo : YONHAP News

Selon les statistiques mensuelles publiées le 27 décembre par le Service de l’immigration du ministère de la Justice, la population étrangère enregistrée résidant en Corée du Sud atteignait 1 606 633 personnes à la fin du mois de novembre. Soit une progression de 8 % sur un an.Les étrangers enregistrés désignent les étrangers entrés dans le pays avec un titre de séjour de plus de 90 jours, délivré pour travailler ou étudier dans le pays. Une carte de résident étranger leur est délivrée, et toute modification de leur lieu de résidence doit être déclarée dans un délai de 14 jours.Par statut de séjour, le visa de travail non spécialisé « E-9 » arrivait en tête (335 122 personnes), suivis par le visa d’études « D-2 », de résidence permanente « F-5 » et d’immigration par mariage « F-6 ».Sur le plan géographique, 54 % résidaient dans la région capitale, devant le Gyeongsang du Nord et du Sud (20,6 %), le Chungcheong du Nord et du Sud (12,8 %) et le Jeolla du Nord et du Sud (8,9 %).Par nationalité, les ressortissants chinois représentaient la part la plus importante avec 29,8 %, suivis des Vietnamiens à 18,4 %, des Népalais à 5,5 %, des Ouzbeks à 4,3 % et des Cambodgiens à 4,1 %.