Korail : lancement d'un pass de transport intégré réservé aux étrangers

Photo : YONHAP News

La Korea Railroad Corporation (Korail) a annoncé, aujourd’hui, le lancement d’un nouveau pass de transport intégré réservé aux étrangers, baptisé « Korail Pass Plus ».Ce dispositif combine le pass ferroviaire pour voyageurs étrangers, permettant d’utiliser librement pendant une période donnée l’ensemble des trains exploités par la Korail, y compris le KTX, avec une carte de transport rechargeable prépayée donnant accès aux métros et aux bus. Il associe ainsi le Korail Pass à la carte Railplus, utilisée pour les transports publics.En parallèle, l’entreprise renforce ses services à destination de la clientèle internationale. Elle exploite des sites internet en sept langues et a installé de nouveaux distributeurs automatiques dans 148 gares, notamment à Séoul, Daejeon et Dongdaegu. Ces équipements proposent une interface en coréen, en chinois et en japonais, et acceptent les cartes bancaires étrangères ainsi que les solutions de règlement simplifié.Lee Min-sung, directeur de l’équipe marketing clients de la Korail, a indiqué que cette offre visait à faciliter les déplacements des visiteurs étrangers à travers la Corée du Sud, en train, en métro et en bus, au moyen d’une seule carte. Il a précisé que le design, inspiré du motif du Taegeuk, avait également été pensé pour que la carte puisse également être conservée comme objet commémoratif, en lien avec la popularité croissante de la culture coréenne.