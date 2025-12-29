Exportations : seuil des 700 milliards de dollars franchi

Photo : YONHAP News

Selon le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie et le Service des douanes, le total cumulé des exportations annuelles a, à titre provisoire, franchi le seuil des 700 milliards de dollars aujourd’hui. Un record. La Corée du Sud devient ainsi le sixième pays au monde à le faire, après les États-Unis, l’Allemagne, la Chine, le Japon et les Pays-Bas.Après un recul au premier semestre, dans un contexte marqué par les droits de douane américains et la montée du protectionnisme, la tendance s’est redressée à partir du mois de juin, à la faveur du rétablissement de la confiance des marchés et de la conclusion des négociations tarifaires avec Washington.Cette dynamique a été soutenue par les semi-conducteurs, l’automobile, la construction navale et les biotechnologies, tandis que les secteurs de l’alimentation et des cosmétiques se sont imposés comme de nouveaux moteurs, contribuant à la diversification de la structure exportatrice.Un responsable gouvernemental a souligné que « cette performance illustre la capacité des entreprises et des citoyens sud-coréens à transformer un contexte commercial difficile en opportunité ».