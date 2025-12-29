Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Economie

Exportations : seuil des 700 milliards de dollars franchi

Write: 2025-12-29 15:15:52Update: 2025-12-29 16:09:44

Exportations : seuil des 700 milliards de dollars franchi

Photo : YONHAP News

Selon le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie et le Service des douanes, le total cumulé des exportations annuelles a, à titre provisoire, franchi le seuil des 700 milliards de dollars aujourd’hui. Un record. La Corée du Sud devient ainsi le sixième pays au monde à le faire, après les États-Unis, l’Allemagne, la Chine, le Japon et les Pays-Bas.
 
Après un recul au premier semestre, dans un contexte marqué par les droits de douane américains et la montée du protectionnisme, la tendance s’est redressée à partir du mois de juin, à la faveur du rétablissement de la confiance des marchés et de la conclusion des négociations tarifaires avec Washington.
 
Cette dynamique a été soutenue par les semi-conducteurs, l’automobile, la construction navale et les biotechnologies, tandis que les secteurs de l’alimentation et des cosmétiques se sont imposés comme de nouveaux moteurs, contribuant à la diversification de la structure exportatrice.
 
Un responsable gouvernemental a souligné que « cette performance illustre la capacité des entreprises et des citoyens sud-coréens à transformer un contexte commercial difficile en opportunité ».
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >