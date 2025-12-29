Lance-roquettes multiples : troisième contrat d’exportation vers la Pologne

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud fournira à la Pologne un lot supplémentaire de lance-roquettes multiples K239 Chunmoo, pour un montant de 5 600 milliards de wons.Le ministère polonais de la Défense a annoncé, lundi sur son site Internet, la tenue à Varsovie d’une cérémonie de signature du troisième contrat de mise en œuvre pour la livraison du HOMAR-K, nom de la version localisée du Chunmoo.De son côté, Hanwha Aerospace, fabricant de ce système d’artillerie, a également fait part, hier, du lancement du nouveau contrat de vente vers le pays d’Europe centrale. Celui-ci fait suite aux deux précédents conclus respectivement en 2022 et en 2024.Le secrétaire général de Lee Jae Myung, Kang Hoon-sik, présent dans la capitale polonaise en tant qu’envoyé spécial du président chargé de la coopération économique stratégique, a publié un message, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans lequel il se félicite de la succession de bonnes nouvelles dans le secteur de l’industrie nationale de la défense, citant les contrats d’exportation d’armements récemment conclus avec l’Estonie, le Pérou et la Pologne.