Coupang : début d'une audition parlementaire de deux jours

Photo : YONHAP News

Une audition visant à faire la lumière sur la fuite d’informations personnelles chez Coupang, ainsi que sur d’autres soupçons d’irrégularités visant le géant du commerce en ligne, s'ouvre aujourd'hui à l’Assemblée nationale.Prévue sur deux jours, cette session sera organisée conjointement par six commissions permanentes, dont notamment celles chargées des sciences et des TIC, de l’environnement et du travail, ainsi que des finances. Son objectif est d’examiner les éventuelles infractions liées à l'incident ayant affecté plus de 33 millions de clients, mais aussi les pratiques commerciales présumées déloyales de l'entreprise et les conditions de travail de ses employés.Toutefois, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale formation de l’opposition, a annoncé son absence, réaffirmant que la priorité devrait être accordée au lancement d’une enquête parlementaire. En outre, le fondateur et président de Coupang Inc., la maison mère américaine de la plateforme d’e-commerce, ainsi que plusieurs autres témoins clés convoqués ne seront pas présents non plus. Dans sa déclaration d’absence déposée au Parlement, Kim Beom-seok a invoqué ses engagements déjà programmés, précisant qu’il se trouvait à l’étranger.