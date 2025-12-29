Kim Jong-un visite une usine de lance-roquettes potentiellement capables de transporter une arme nucléaire

Photo : YONHAP News

Après avoir relayé, hier, sa supervision de tirs d’essai de missiles de croisière stratégiques à longue portée, la KCNA a rapporté, aujourd'hui, que Kim Jong-un avait également visité une usine de lance-roquettes capables de transporter une arme nucléaire.Lors de ce déplacement en compagnie de hauts responsables du régime, le dirigeant nord-coréen a déclaré que « le système de lance-roquettes, qui sera un moyen de frappe majeur de l’armée, permettra de rénover complètement la composition des forces d’artillerie de l’Etat ». Il a ajouté que cette usine joue un rôle extrêmement important dans la concrétisation de la politique militaro-stratégique du Parti des travailleurs concernant la modernisation et l’augmentation de l’artillerie à longue portée.Selon lui, le lance-roquettes est capable d’anéantir l’ennemi par ses frappes concentrées et imprévues, et peut également servir de « moyen d’attaque stratégique ». Une expression qui peut s’interpréter comme une possibilité de transporter une arme nucléaire.Kim Jong-un a également exprimé sa satisfaction à l’égard de la production des armes des opérations tactiques, dont l’efficacité militaire est unique et la plus grande au monde, par des technologies nationales.La Corée du Nord devrait tenir, début 2026, le neuvième congrès du Parti des travailleurs au cours duquel pourrait être dévoilée une stratégie de développement parallèle des armes nucléaires et conventionnelles (CNI).