Incendie au NIRS : rétablissement complet des systèmes affectés

Photo : YONHAP News

Le réseau informatique du gouvernement, paralysé par un incendie survenu le 26 septembre au Service national des ressources d'information (NIRS) à Daejeon, a été entièrement rétabli ce mardi à 9h30. C’est ce qu’a annoncé le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.L’ensemble des 709 systèmes administratifs publics fonctionne désormais normalement. L’alerte aux catastrophes, maintenue au niveau 2 sur une échelle de 4, a été levée, et le plan de réponse à l’incident a été désactivé. L'exécutif prévoit toutefois de procéder à des vérifications des systèmes relevant de chaque ministère et de se tenir prêt à une intervention coordonnée et rapide en cas de nouveau problème.Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur entend engager une amélioration en profondeur des systèmes informatiques publics, une fois que le comité national de stratégie en intelligence artificielle (IA) aura finalisé son plan d’innovation en matière d’infrastructures et de gouvernance de l’IA.Son ministre a également remercié les citoyens pour leur coopération tout au long du processus de restauration. Yoon Ho-jung a assuré que les efforts seront à présent concentrés sur l’amélioration structurelle du système national de gestion des ressources d’information et sur le renforcement de sa stabilité et de sa fiabilité.