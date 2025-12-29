Sous-marin Ahn Mu : aller-retour jusqu’à Guam sans incident

Photo : 방사청 제공

Le sous-marin Ahn Mu (SS-III), de la classe Dosan Ahn Chang-ho, est rentré aujourd’hui après sa participation à l’exercice militaire conjoint Séoul-Washington « Silent Shark 2025 », mené au large de la côte Guam.Conçu et construit de manière autonome avec des technologies nationales, il est devenu le premier submersible sud-coréen à prendre part à un exercice multinational à l’étranger. Il avait quitté la base navale de Jinhae début novembre avant d’entrer à Guam le 17 novembre. Pendant plus d’un mois, il a conduit, avec les forces des États-Unis, des entraînements à la détection et à l’attaque de sous-marins, des exercices de combat libre ainsi que des opérations de lutte anti-sous-marine aérienne, afin de renforcer les capacités d’opérations conjointes et l’interopérabilité entre les deux pays.L’Ahn Mu a notamment effectué un aller-retour de plus de 7 000 kilomètres entre Jinhae et Guam, menant des opérations en haute mer dans des environnements variés, dont des zones tropicales. Cette navigation de longue distance s’est déroulée sans aucune défaillance technique, confirmant la fiabilité des unités sud-coréennes de nouvelle génération.Par ailleurs, les forces navales ont retiré du service le Jang Bogo, premier sous-marin de leur histoire, après 34 années de mission. Lors de la cérémonie organisée hier, l’ensemble des bâtiments amarrés dans les ports militaires ont fait retentir simultanément leurs sirènes en hommage. Le Jang Bogo a achevé sa carrière sans accident, totalisant 342 000 milles parcourus, soit plus de quinze fois le tour de la Terre.