Lee Jae Myung : la souveraineté populaire reprend sa place avec le retour à la Cheongwadae

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung a présidé, aujourd’hui, le premier conseil des ministres depuis le retour de la présidence à la Cheongwadae. Il a alors fait part de ses ressentis, en estimant que « la souveraineté et la démocratie ont enfin repris leurs places originales avec le transfert du palais présidentiel, de son siège de Yongsan, taché de violations de l’ordre constitutionnel, à la Maison Bleue ». Il a ensuite promis d’en faire une occasion de raffermir le principe et la philosophie de son administration, de placer toujours le peuple au cœur des actions de l’Etat.Le président de la République est aussi revenu sur la polémique autour de son choix de l’ancienne députée conservatrice, Lee Hye-hoon, pour diriger le nouveau ministère du Budget. En défendant sa décision par la nécessité de l’unité au-delà de l'idéologie et des camps politiques, il a dit que pour fabriquer du béton, il faut mélanger du sable, du gravier, du ciment et de l'eau, et que sa nomination définitive relève toutefois de la volonté du peuple.Le dirigeant a également avoué avoir des difficultés à désigner les candidats aux différents postes de ministres et à procéder à plusieurs autres nominations. Il a en outre souligné que l’unité nationale est la plus grande responsabilité d’un chef de l’Etat.Lee Jae Myung a par ailleurs déploré la gravité de la manipulation des commentaires et a ordonné à la police, au Parquet ainsi qu’aux ministères concernés de scruter la situation avec une vigilance particulière.