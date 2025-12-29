Climat : les vagues de chaleur ont doublé en 113 ans

Photo : KBS News

Selon un rapport publié aujourd’hui par l’Agence météorologique de Corée (KMA), le nombre de vagues de chaleur en Corée du Sud a doublé au cours des 113 dernières années, tandis que celui des nuits tropicales a été multiplié par plus de quatre.Dans les années 1910, le pays enregistrait en moyenne 7,7 jours de vagues de chaleur et 6,7 nuits tropicales par an. Dans les années 2020, ces chiffres sont passés respectivement à 16,9 et 28.Sur le plan régional, les vagues de chaleur étaient principalement concentrées dans l’intérieur du Gyeongsang du Nord dans les années 1970. Depuis les années 2010, leur augmentation est devenue nette à l’échelle nationale.Le phénomène nocturne, initialement observé dans les années 1970 et 1980 dans certaines zones de la côte sud et à Jeju, se sont étendues vers l’ouest du pays dans les années 2010. Depuis les années 2020, sa progression s’est accélérée dans la quasi-totalité des régions.L’analyse de Météo-Corée s’appuie sur des données issues de six sites d’observation disposant d’archives continues depuis le début des années 1900, à Incheon, Mokpo, Busan, Séoul, Daegu et Gangneung.