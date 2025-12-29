Minjoo : le chef du groupe parlementaire démissionne sur fond de controverse

Photo : YONHAP News

Le chef du groupe parlementaire du Minjoo, le parti au pouvoir, a présenté sa démission lors d’une réunion de sa formation tenue ce matin. Il était dans la tourmente à la suite de diverses allégations le visant ainsi que des membres de sa famille.Kim Byung-kee a déclaré avoir échoué à se comporter conformément au bon sens et aux attentes de ses concitoyens, ajoutant assumer pleinement la responsabilité de cette défaillance. Il a néanmoins regretté que des rumeurs prennent de l’ampleur, soient acceptées comme des faits et utilisées à des fins de divertissement et de polémique.Le député, qui en est à son troisième mandat, a expliqué sa décision en affirmant que la controverse qui l’entoure risquait de constituer un obstacle au succès du gouvernement de Lee Jae Myung. Il a également souligné qu’il ne cherchait pas à se soustraire à ses responsabilités, mais souhaitait au contraire en assumer de plus grandes une fois les faits clarifiés.Kim Byung-kee est soupçonné d’avoir accepté un séjour dans un hôtel de luxe offert par la compagnie aérienne Korean Air. Son épouse est suspectée d’avoir utilisé une carte de crédit détenue par un conseil municipal pour régler des dépenses personnelles. Enfin, son fils, employé au Service national du renseignement (NIS), aurait bénéficié de l’aide des collaborateurs de son père pour des besoins personnels ou professionnels.A la suite de sa démission, le chef du Minjoo, Jung Chung-rae, a convoqué cet après-midi une réunion d’urgence du comité suprême du parti afin d’accélérer le processus d’élection de son successeur.