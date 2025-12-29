Tourisme : hausse de 17 % du nombre de visiteurs étrangers en novembre

Photo : YONHAP News

Selon des statistiques publiées aujourd’hui par l'Office national du tourisme (KTO), 1 596 939 touristes étrangers ont visité la Corée du Sud en novembre, en progression de 17,3 % sur un an. Ce chiffre est en hausse de 9,6 % par rapport à novembre 2019, avant la pandémie de COVID-19.Par pays d’origine, la Chine arrive en tête avec 378 000 arrivées, suivie du Japon, de Taïwan, des États-Unis et des Philippines. Le flux chinois est resté limité à 74,8 % du niveau de novembre 2019, tandis que celui de l’archipel a progressé de 40,4 % sur la même période.Sur les onze premiers mois de l’année, 17,42 millions de visiteurs étrangers ont été enregistrés, soit une augmentation de 15,4 % sur un an et de 8,6 % par rapport à 2019. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme anticipe un total annuel supérieur à 18,7 millions, un niveau record, proche du seuil des 20 millions.En parallèle, 2 467 701 sud-Coréens sont partis à l’étranger le mois dernier, en hausse de 3,2 % sur un an et de 18,1 % par rapport à novembre 2019.