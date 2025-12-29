Lee Hye-hoon s’excuse pour avoir défendu la loi martiale de 2024

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung a proposé, dimanche, Lee Hye-hoon, députée du Parti du pouvoir du peuple (PPP), à la tête du ministère du Budget, qui sera de nouveau créé le mois prochain dans le cadre de la réorganisation gouvernementale. Quelques heures à peine après cette annonce, le mouvement conservateur l’a exclue.La candidate a également été placée sous le feu des critiques en raison des propos qu’elle avait tenus dans le passé pour soutenir la loi martiale proclamée par Yoon Suk Yeol en décembre 2024. Deux jours après sa nomination, elle a présenté ses excuses officielles, reconnaissant sa responsabilité de « ne pas avoir agi avec courage devant la Constitution et la démocratie » et expliquant « ne pas avoir pris conscience de la crise à laquelle était alors confrontée la nation, ensevelie par l’esprit partisan ».La potentielle ministre du Budget a ensuite affirmé que l’insurrection est bel et bien un acte illégal qui détruit la démocratie, et que le peuple lui aurait ordonné de solder son jugement erroné passé par le service aux affaires de l’Etat. Elle a ensuite promis de le faire par des actions concrètes plutôt que par de simples paroles.