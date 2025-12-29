KOSPI : 77 % de hausse annuelle en 2025

Photo : YONHAP News

La Bourse sud-coréenne a connu, en 2025, un rebond spectaculaire après avoir enregistré l’un des pires résultats au monde l’année précédente. Lundi 29 décembre, avant-dernier jour de négociation de l’année à la Bourse de Séoul, son indice de référence, le KOSPI, a clôturé la séance à 4 220,56 points, en hausse de 76,89 % par rapport au début de l’année.C'est la troisième progression annuelle la plus importante jamais enregistrée dans le pays, après celles de 1987 et de 1999, mais aussi de la meilleure performance parmi les grandes places boursières mondiales cette année, dépassant largement les rendements aux Etats-Unis, au Japon ou en Chine.Les incertitudes qui pesaient sur les marchés, dans le sillage de la proclamation de la loi martiale et de la guerre des droits de douane lancée par Washington, se sont dissipées après l’élection de Lee Jae Myung en juin, favorisant le retour des investisseurs étrangers. La politique menée par le nouveau gouvernement, visant à moderniser le marché et à rehausser la valeur des entreprises, a également contribué à renforcer la confiance des investisseurs. Ces derniers ont par ailleurs été soutenus par l’accroissement des injections de liquidités de la Réserve fédérale américaine (Fed), ainsi que par l’embellie des secteurs liés aux semi-conducteurs et à l’intelligence artificielle (IA).