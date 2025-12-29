Médias : progression de l'usage de la télévision et des plateformes OTT

Photo : Getty Images Bank

Selon les résultats de l’« Enquête 2025 sur les usages des médias audiovisuels », publiés aujourd’hui par la Korea Media and Communications Commission (KMCC), l'utilisation de la télévision par les sud-Coréens a progressé.La proportion de personnes l'utilisant au moins cinq jours par semaine est passé de 69,1 à 70,9 % sur un an tandis que celle du smartphone a stagné à 92 %. De plus, lors de situations de crise, la télévision arrive largement en tête des canaux jugés les plus fiables, avec 59,1 % des réponses. Elle est suivie par les portails d’information et la presse écrite, les services de messagerie, puis les sites des administrations centrales et locales.Par ailleurs, le recours aux plateformes OTT continue d’augmenter chez les 10-40 ans. Le taux d’utilisation global a atteint 81 % et celui des abonnements payants s’est élevé à 65,5 %. Par tranche d’âge, cette dynamique ne se limite plus aux adolescents et aux 20-30 ans, mais s’observe également chez les 40 ans et plus.Cette enquête constitue une statistique nationale agréée sur l’évolution des pratiques et des perceptions audiovisuelles. Elle a été menée par entretiens en face à face auprès de 8 320 personnes âgées de 13 ans et plus, réparties dans les 17 régions administratives du pays.