Nouvel an 2026 : les personnalités du milieu économique adressent leurs vœux

Photo : YONHAP News

En cette fin d’année, les dirigeants économiques ont présenté leurs vœux du Nouvel an 2026. Dans son message publié le 29 décembre, Chey Tae-won, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Corée (KCCI), a exprimé l’espoir que la reprise économique puisse, avec un soutien politique solide et un consensus social, redevenir un moteur pour l’économie du pays.Selon lui, l’enjeu principal consiste désormais à inscrire cette dynamique de reprise dans une trajectoire durable. Il a cité comme priorités l’amélioration du cadre réglementaire, les investissements dans les nouveaux secteurs industriels et la revitalisation des économies locales.Soulignant le rôle central des entreprises, le patron du conglomérat SK a appelé à renforcer la prévisibilité institutionnelle afin de ne pas freiner l’investissement et l’innovation, tout en plaidant pour un allègement raisonnable des charges structurelles pesant sur les sociétés.De son côté, le chef de la Fédération coréenne des employeurs (KEF), a souligné que l’économie du pays du Matin clair entrait dans une « période décisive » pour dépasser la crise. Il a insisté sur la nécessité d’assouplir le marché du travail et de moderniser les relations sociales.Sohn Kyung-shik a plaidé pour une réforme du système de rémunération, fondée sur la valeur des fonctions et la performance, ainsi que pour une résolution coopérative de la question du relèvement de l’âge de la retraite, sans pénaliser l’emploi des jeunes. Enfin, il a assuré que la KEF poursuivrait ses efforts pour créer un environnement économique plus favorable à l’investissement et à l’emploi.