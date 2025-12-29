La Corée du Nord et la Russie échangent des cadeaux de Nouvel an

Photo : YONHAP News

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a affirmé, hier, avoir échangé des cadeaux de Nouvel an avec la sœur du dirigeant nord-coréen. Dans un message publié sur Telegram, Maria Zakharova a précisé avoir envoyé à Kim Yo-jong son portrait, la remerciant pour le présent que cette dernière lui avait fait parvenir par l’intermédiaire de l’ambassadeur de Corée du Nord en Russie, Sin Hong-chol.Selon la voix de la diplomatie russe, l’œuvre a été réalisée en une seule nuit par le célèbre peintre russe Nikas Safronov, qui l’a par ailleurs aidée à choisir la photographie servant de base. Elle a ajouté ne pas connaître personnellement la destinataire, mais que l’image retenue lui semblait incarner à la fois la douceur et la féminité, d’un côté, et la force et la détermination, de l’autre.Sa publication sur le réseau social comprend des images montrant le diplomate nord-coréen lui remettant le cadeau de Kim Yo-jong, ainsi qu’un grand vase de fleurs qui semble avoir été offert par cette dernière.