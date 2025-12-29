Nouvel an 2026 : les responsables religieux adressent leurs vœux

Photo : KBS News

A l’approche du Nouvel an 2026, les responsables religieux ont appelé à la paix et à l’unité.Dans son message publié le 29 décembre, le vénérable Jinwoo, chef de l’ordre Jogye, a invité à « éteindre le feu de la colère » pour allumer celui de la sagesse et de la compassion.Le vénérable Deoksu, à la tête de Cheontae, un autre ordre boudhiste, a pour sa part exhorté les fidèles à retrouver leur esprit fondamental et à avancer avec constance, soulignant que l’altruisme constituait la valeur la plus nécessaire à notre époque.De son côté, Mgr Pierre Chung Soon-taick, archevêque de Séoul, a rappelé que la pratique de l’amour et de la paix rendrait le message chrétien plus tangible dans la société, tout en insistant sur la nécessité d’un engagement en faveur d’un développement durable et d’une société harmonieuse.L’organisation protestante, la United Christian Churches of Korea (UCCK), a affirmé que l’Église devait assumer sa mission de réconciliation dans un contexte de divisions croissantes.Enfin, Kim Ryeong-ha, président de la Korean National Religious Council, a exprimé l’espoir que la société sud-coréenne puisse surmonter les divisions auxquelles elle est confrontée, en plaidant pour la construction de ponts plutôt que l’édification de murs.