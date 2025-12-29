Prix à la consommation : + 2,3 % en décembre

Photo : KBS News

En décembre, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 2,3 % en glissement annuel pour s’établir à 117,57. C’est ce qu’indiquent les données publiées aujourd’hui par l’Agence nationale des données et des statistiques.Ce taux marque un ralentissement par rapport aux 2,4 % enregistrés en novembre. Néanmoins, la hausse reste supérieure à 2 % pour le quatrième mois consécutif.Dans le détail, les prix des produits agricoles, de l’élevage et de la pêche ont progressé de 4,1 %. En particulier, les prix des pommes et du riz se sont envolés respectivement de 19,2 et 18,2 %. Les prix des produits pétroliers ont augmenté de 6,1 % sur un an. De leur côté, les services personnels ont enregistré une hausse de 2,9 %.Quant à l’indice sous-jacent des prix à la consommation selon la méthode de l’OCDE, excluant l’alimentation et l’énergie, il a progressé de 2,0 % sur un an, un niveau inchangé par rapport au mois précédent.Enfin, sur l’ensemble de l’année 2025, l’inflation annuelle des prix à la consommation s’est établie à 2,1 %, dépassant légèrement l’objectif gouvernemental fixé à 2,0 %.