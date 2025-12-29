Nouvel an 2026 : le Premier ministre annonce les priorités du gouvernement

Photo : YONHAP News

Lors du conseil des ministres exceptionnel qu’il a présidé ce matin, le Premier ministre a présenté la sortie de la crise provoquée par la proclamation de la loi martiale par Yoon Suk Yeol et le redressement de l’économie comme les priorités pour la nouvelle année.Pendant cette réunion, Kim Min-seok a également déclaré qu’en 2026, la Corée du Sud devrait s’engager sur la voie de l’intégration nationale et d’un nouvel élan national.Le chef du gouvernement a également souligné que, grâce à ses concitoyens, le pays avait pu surmonter la tempête déclenchée par la loi martiale de l’ancien président destitué, amorcer le début d’un redressement économique et retrouver de manière stable sa place sur la scène diplomatique internationale. Il a ajouté qu’en assistant, la veille, à l’exposition intitulée « Yi Sun-sin, héros de la nation face à la crise », organisée au Musée national de Corée, il s’était dit que les citoyens sud-coréens étaient comparables à ce grand amiral du XVIᵉ siècle.Enfin, le Premier ministre a conclu son discours en promettant, pour 2026, une gouvernance plus transparente, plus efficace et plus éthique, entièrement au service du peuple.