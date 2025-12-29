Nouvel an 2026 : Séoul et Pyongyang organisent des célébrations

Photo : YONHAP News

Plusieurs événements célébrant l’arrivée du Nouvel an 2026 se dérouleront dans la capitale sud-coréenne aujourd'hui. La cérémonie traditionnelle de sonnerie de la cloche du pavillon Bosingak, en plein cœur de Séoul, débutera à 23h. Le compte à rebours, affiché sur le toit de l’édifice et diffusé sur des écrans LED, sera suivi de 33 coups de cloche, donnés par onze personnalités sélectionnées par la municipalité.A la même heure, un autre spectacle de compte à rebours se tiendra à Myeongdong. Intitulé « Countdown Show Light Now 2026 », il sera organisé autour de l’écran géant du grand magasin Shinsegae. C’est la première fois que ce quartier commercial emblématique accueille une célébration officielle de grande ampleur pour marquer le passage à la nouvelle année.Par ailleurs, en Corée du Nord, une grande soirée de célébration est prévue sur la place Kim Il-sung à Pyongyang, à partir de 23h. Selon la radio officielle nord-coréenne, la KCBS, l’événement s’articulera autour d’une danse en cercle des jeunes, avant une cérémonie de lever du drapeau national et des tirs de canon. Un grand spectacle distinct pourrait également avoir lieu en présence de Kim Jong-un, comme lors des dernières années.