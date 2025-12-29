Nouvel an : Lee Jae Myung annonce une grande transformation de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré, dans son message du Nouvel an prononcé hier, qu’il ferait de l’année 2026 le point de départ d’un grand saut en avant pour le pays à travers une grande transformation. Lee Jae Myung a ajouté qu’il mènerait des réformes avec constance sur la base de la confiance du peuple et l’unité nationale.Le chef de l’Etat a fixé comme objectif un bond majeur dans tous les domaines, à savoir la politique, l’économie, la société, la culture, la diplomatie et la sécurité. Il a également mis l’accent sur une « croissance pour tous », dont les fruits seraient partagés par l’ensemble des citoyens.A cette fin, cinq grandes stratégies de transformation ont été présentées : le passage d’une croissance centrée sur la région métropolitaine de Séoul à une croissance dirigée par les provinces, l'élargissement de la croissance concentrée entre les mains des grands groupes aux PME et aux start-up, le développement durable fondé sur la sécurité, une croissance portée par la culture et, enfin, une croissance stable soutenue par la paix.Par ailleurs, le même jour, pour sa première activité officielle de 2026, Lee Jae Myung s’est rendu au cimetière national de Séoul afin de rendre hommage aux martyrs de la nation et aux soldats tombés pour la patrie. La cérémonie s’est déroulée en présence d’environ 20 hauts responsables, dont le secrétaire général de la présidence, Kang Hoon-sik, le conseiller à la sécurité nationale, Wi Sung-lac, et le Premier ministre, Kim Min-seok.