Nouvel an : Kim Jong-un se recueille au mausolée de Kumsusan avec sa fille

Photo : YONHAP News

A l’occasion du Nouvel an, le dirigeant nord-coréen s'est recueilli, hier, au mausolée de Kumsusan à Pyongyang. Il ne s'y était pas rendu lors du premier jour de l'année depuis 2023 et, pour la première fois, sa fille Ju-ae l’a accompagné publiquement.Selon la KCNA, aujourd’hui, la visite s’est déroulée en présence de hauts responsables du Parti des travailleurs, du gouvernement et de la commission permanente de l’Assemblée suprême du peuple. La présence de la jeune fille n’a pas été mentionnée directement mais les photos publiées la montre entre son père et sa mère, Ri Sol-ju.Pour rappel, le palais du Soleil, où sont conservées les dépouilles des anciens dirigeants, Kim Il-sung et Kim Jong-il, est un lieu symbolisant la légitimité du régime.Par ailleurs, le même jour, Kim Jong-un a participé à une grande cérémonie de célébration du Nouvel an dans la capitale nord-coréenne au cours de laquelle il a pris soin des familles des troupes envoyées en Russie et a exprimé ses vœux pour le retour sain et sauf des soldats. Sans adresser de message aux États-Unis ou à la Corée du Sud, il semble mettre l'accent sur l'unité interne, à l'approche du 9e congrès du Parti des travailleurs qui déterminera les politiques pour les cinq prochaines années.