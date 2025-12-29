Minjoo : la députée Kang Sun-woo exclue pour une affaire de corruption présumée

Photo : YONHAP News

Les affaires de corruption présumées continuent d’éclabousser le Minjoo. Elles touchent cette fois la députée Kang Sun-woo, élue deux fois de suite dans la même circonscription de Gangseo à Séoul. Visée par une enquête, elle a été exclue du parti présidentiel, hier, après une réunion d’urgence de son conseil suprême. Plutôt dans la journée, la parlementaire avait déjà annoncé quitter le mouvement.Selon les règles internes de la formation, si ses membres s’en retirent pour échapper à des sanctions, ils doivent être expulsés et il leur est impossible de la rejoindre pendant cinq ans. Kang Sun-woo ne pourra donc pas être investie par le Minjoo pour les prochaines législatives, qui seront organisées en 2028.Les faits qui lui sont reprochés remontent à 2022, l’année où ont eu lieu les élections locales. Deux mois avant le scrutin, elle aurait reçu 100 millions de wons de la part de Kim Kyung, une postulante déclarée au scrutin, par le biais de l’un de ses assistants parlementaires. Cette dernière a finalement été désignée candidate pour briguer un poste de conseiller municipal de Séoul, pour y représenter la même circonscription que Kang Sun-woo.Pour la formation de Lee Jae Myung, ce nouveau scandale pourrait peser sur les élections locales de juin prochain. D’autant plus que l’ex-chef de son groupe parlementaire, Kim Byung-kee, a lui aussi démissionné de ses fonctions, mardi, face à de multiples accusations le concernant. Hier également, le mouvement a décidé de demander à son comité central de discipline d’imposer rapidement des sanctions à son encontre.