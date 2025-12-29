Exportations : les 700 milliards de dollars franchis en 2025

Photo : YONHAP News

En 2025, les exportations de la Corée du Sud ont dépassé pour la première fois les 700 milliards de dollars, établissant un nouveau record. En particulier, celles de semi-conducteurs ont augmenté de 22,2 % par rapport à l'année précédente pour s’élever à 173,4 milliards de dollars, un niveau inédit.Selon les « Tendances des exportations et importations de 2025 » publiées hier par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie, les expéditions de décembre ont progressé de 13,4 % sur un an, atteignant ainsi leur meilleur résultat pour ce mois. Elles ont enregistré une onzième hausse mensuelle consécutive par rapport à l'année précédente.Les importations, quant à elles, ont diminué de 0,02 %, s'élevant à 631,7 milliards de dollars. En conséquence, le solde commercial de l'année dernière a enregistré un excédent de 78 milliards de dollars. Le mois dernier, il a atteint un surplus de 12,18 milliards, un excédent pour le vingtième mois consécutif depuis juin 2023.