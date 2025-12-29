L’inflation ressentie plus élevée que celle officielle depuis cinq ans

Photo : YONHAP News

L’inflation ressentie par les consommateurs est restée supérieure à celle mesurée par l'indice des prix à la consommation pour la cinquième année consécutive.A en croire l’Agence nationale des données et des statistiques, en 2025, les prix à la consommation (IPC) pour les produits de première nécessité ont augmenté de 2,4 % sur un an, soit 0,3 point de plus que l’inflation officielle. Une tendance qui se poursuit depuis 2021. Cette année-là, l’écart avait été de 0,7 point. Il s'était élargi en 2022 pour atteindre 0,9 point, avant de se rétracter à 0,3 point l’année suivante.L’inflation perçue mesure la progression des cours d'un panier de 144 produits les plus achetés et représentant les dépenses importantes, tandis que celle globale agrège un total de 458 biens, y compris ceux durables et les services.De l’avis des spécialistes en la matière, les prix devraient encore grimper, notamment sous l’effet de la chute de la devise nationale face au dollar américain, qui augmente par conséquent les prix à l’importation.