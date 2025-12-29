BOK : son gouverneur prévoit 1,8 % de croissance en 2026

Photo : YONHAP News

Le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) a indiqué que si cette année, la croissance nationale devrait avoisiner son taux potentiel estimé à 1,8 %, elle ne devrait atteindre que 1,4 % en excluant le domaine des TI, son principal moteur. Rhee Chang-yong a fait cette remarque dans un message pour le Nouvel an, publié aujourd’hui.Le patron de la banque centrale a poursuivi que l’écart de reprise d’activité est important selon les filières, et par rapport à la conjoncture ressentie, et qu’un rétablissement en forme de K ne serait nullement durable, ni considéré comme celui complet. La reprise en K signifie un rétablissement inégal, où certains secteurs se redressent rapidement, tandis que d’autres déclinent.Le plus haut dirigeant de la BOK a souligné la nécessité de faire en sorte qu’une forme de croissance ou de reprise, appuyée seulement sur certains secteurs spécifiques ne se répète pas. Pour cela, il a préconisé de continuer de développer des industries nouvelles et diversifier les socles de croissance.A propos de la chute du won sud-coréen face au dollar américain, Rhee Chang-yong s’est voulu rassurant, affirmant que la Corée du Sud est un pays créancier. Il a toutefois rappelé que le marché reste toujours vigilant face au taux de change élevé entre les deux devises.Sur la politique monétaire de son institution pour cette année, il a promis de la mener avec minutie en scrutant à la loupe différents indicateurs économiques.