Lancement officiel du ministère de la Planification et du Budget

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Planification et du Budget a officiellement été lancé aujourd’hui. Placé sous l’autorité du Premier ministre, il pilotera et supervisera l’élaboration des politiques des finances publiques et du budget de l’Etat ainsi que leur exécution.Une cérémonie de mise de plaque, où est gravée son appellation, a été organisée à son siège, situé dans le complexe gouvernemental de la cité administrative de Sejong, dans le centre du pays. Dans sa prise de parole, le Premier ministre a affirmé que le nouveau ministère, relancé après sa disparition il y a 18 ans, jouerait un rôle de premier plan dans les affaires de l’Etat, en établissant aussi les stratégies de son développement à moyen et long termes visant à faire face à l’évolution future de la société.Kim Min-seok a souligné que le ministère devrait prouver sa raison d’être en produisant des résultats perceptibles par les citoyens et en menant des politiques pouvant regagner leur confiance.Pour rappel, le président de la République a récemment choisi Lee Hye-hoon, ex-députée du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale force de l’opposition conservatrice, à sa tête. Une nomination qui fait polémique. La candidate doit être interrogée par le Parlement dans le cadre de l’audition de confirmation.