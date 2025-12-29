Sondage du Nouvel an : la cote de popularité de Lee Jae Myung recule à 59 %

Photo : KBS News

59 % des sud-Coréens jugent le bilan de Lee Jae Myung positif. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par KSTAT Research à la demande de la KBS à l’occasion du Nouvel an.La proportion des interrogés ayant un regard bienveillant sur l'action du président a baissé de 7 points par rapport à il y a trois mois. 31 % considèrent que sa gestion est insatisfaisante.Parmi les raisons de l'opinion favorable, les politiques économiques et les mesures pour la vie des citoyens arrivent en tête avec 41 %. Ces dernières ont également été évoquées comme principal motif du mécontentement avec 48 %.Concernant la priorité du gouvernement, sept sondés sur 10 estiment qu'il devrait avant tout se concentrer sur la cohésion sociale, tandis que pour 23 %, il est plus important de clarifier l'affaire de la loi martiale et de sanctionner les responsables.Du côté de la popularité des partis politiques, le Minjoo a recueilli 42 %, contre 24 % pour le Parti du pouvoir du peuple (PPP). Enfin, s'agissant des élections locales de juin, 33 % des sondés soutiennent des candidats de la formation au pouvoir de centre-gauche, et 23 % ceux de l’ex-parti présidentiel conservateur.Cette enquête a été réalisée par téléphone, auprès de 1 022 adultes entre le 29 et le 31 décembre dernier. Son niveau de confiance est de 95 % et une marge d’erreur de 3,1 points.