Lee Jae Myung-Xi Jinping : tête-à-tête le 5 janvier à Pékin

Photo : YONHAP News

Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale a annoncé l'agenda détaillé de la visite d’Etat de Lee Jae Myung en Chine. Lors d’un échange avec les journalistes aujourd’hui, il a précisé que le président de la République se rendrait à Pékin dimanche, et qu’il rencontrerait d’abord ses concitoyens expatriés, avant de s’entretenir en tête-à-tête avec Xi Jinping le lendemain.Selon Wi Sung-lac, la paix sur la péninsule et sa dénucléarisation devraient s'inviter dans les discussions entre les deux dirigeants. D'après lui, la vie quotidienne et la paix ne peuvent être séparées et les deux voisins ont pour objectif commun d’installer la paix et la sécurité dans la péninsule comme en Asie du Nord-Est.Séoul devrait également renforcer sa communication stratégique avec Pékin et solliciter son rôle constructif, afin que le rétablissement complet de leurs relations contribue à l’ouverture d’une brèche pour solutionner la question des deux Corées. Les contentieux bilatéraux concernant notamment les restrictions contre la Hallyu ou encore les infrastructures chinoises dans la zone de mesures provisoires Corée-Chine (PMZ), en mer de l’Ouest, pourraient aussi être abordés.Wi Sung-lac a par ailleurs martelé que la Corée du Sud soutient toujours le principe d'une seule Chine. Une réponse à la question de savoir si les deux chefs de l’Etat devront aussi échanger sur cet épineux dossier. Lors d’un entretien téléphonique entre leurs ministres des Affaires étrangères, hier, le Chinois a une nouvelle fois demandé à Séoul de respecter ce principe.Par ailleurs, lundi, la signature d’une dizaine de protocoles d’entente (MOU) visant à élargir les échanges bilatéraux, ainsi qu’un dîner d’Etat sont programmés. Sur le plan économique, le locataire de la Maison Bleue prendra part à un forum d’affaires réunissant les entrepreneurs des deux nations, et sera reçu, mardi, par le Premier ministre, Li Qiang. Mercredi, il se rendra à Shanghai, où se trouve l’immeuble du gouvernement provisoire de la République de Corée, qui a servi à lutter pour l’indépendance du pays contre l’occupation japonaise.