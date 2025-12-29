Sondage du Nouvel an : six sud-Coréens sur dix soutiennent la deuxième enquête spéciale

Photo : YONHAP News

Près de six sud-Coréens sur dix soutiennent la deuxième enquête spéciale que souhaite lancer le Minjoo sur trois affaires : l'insurrection, la corruption de l’ex-Première dame, Kim Keon-hee, et la mort du caporal Chae. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par KSTAT Research à la demande de la KBS à l’occasion du Nouvel an.57 % des interrogés la trouvent nécessaire. Pour eux les affaires en questions ne sont pas encore conclues et qu’il faut clarifier des faits nouvellement révélés. En revanche, 35 % sont d'un avis contraire, jugeant que la première est achevée et que les procédures sont déjà en cours.Au sujet de la construction de sous-marins à propulsion nucléaire, un projet approuvé par Washington, 64 % des répondants la pensent nécessaire afin de faire face aux menaces nord-coréennes. A l’inverse, pour 29 %, il faut agir avec prudence, en tenant compte des préoccupations des pays voisins.Enfin, s'agissant de la fuite massive de données personnelles de Coupang, sept sondés sur dix trouvent insuffisantes les excuses officielles et la compensation de 50 000 wons par personne, soit 30 euros. Pour eux, la priorité est de comprendre les causes et d’élaborer des dispositifs pour éviter toute récidive. Ils ont évoqué ensuite des sanctions contre l’entreprise et le dédommagement pour les victimes.L'enquête a été réalisée par téléphone auprès de 1 022 adultes du 29 au 31 décembre. Son niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de ±3,1 points.