CRS : le 5-17 ACS basé en Corée du Sud a été désactivé en décembre

Photo : YONHAP News

Le 5-17 ACS, unité d'aviation de cavalerie de l’US Army, stationnée à Pyeongtaek en Corée du Sud, a été désactivé le 15 décembre dernier, selon un rapport du Service de recherche du Congrès américain (CRS), publié hier. Ce qui peut signifier que la troupe a été dissoute ou que ses opérations suspendues.Cette mesure a été prise dans le cadre de l’initiative de transformation de l’armée de terre (ATI), lancée par le chef du Pentagone, Pete Hegseth, alors qu’il a été évoqué la possibilité de réduire, voire redéployer les GI's présents dans le sud de la péninsule ou encore d’ajuster leur rôle.Créé en 2022, l’escadron en question comptait quelque 500 membres et exploitait des hélicoptères d'attaque Apache (AH-64E) et de drones RQ-7B Shadow, entre autres. Aucune information n'indique exactement si sa désactivation marque la fin des opérations, le retrait de ses effectifs et de ses équipements ou le déploiement d’une troupe de sa substitution.