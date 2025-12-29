CES 2026 : la Corée du Sud est le troisième plus grand participant avec 853 entreprises

Photo : YONHAP News

Le CES 2026, le plus grand salon mondial de l'électronique et des TIC, ouvrira ses portes le 6 janvier à Las Vegas. Cette année, environ 4 300 firmes issues de près de 160 pays seront présentes, soit 500 de moins qu'en 2025. Une diminution attribuable au recul du nombre de sociétés sud-coréennes et chinoises.Selon l’Association coréenne de l’industrie des technologies de l’information et de la communication (KICTA), 853 entreprises sud-coréennes y prendront part, en baisse de 17 % par rapport à l’an dernier. Parmi elles, 458 sont des startups.Par pays, les Etats-Unis arrivent en tête avec 1 476 participants, suivis de la Chine avec 942. La Corée du Sud se place en troisième position devant la France et Taïwan. A noter que les entreprises asiatiques représentent 51 % de l’ensemble.Le thème retenu pour l'édition 2026 est « Innovators Show Up ». Les domaines clés seront notamment l’intelligence artificielle, la robotique, la santé numérique, la mobilité et les maisons connectées.