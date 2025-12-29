﻿Pyongyang tire plusieurs missiles balistiques non identifiés vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé, ce matin, plusieurs missiles balistiques non identifiés vers la mer de l’Est, qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), précisant que l’analyse des détails des projectiles est en cours et qu'il surveillait le moindre mouvement en provenance du nord du 38e parallèle.C'est la première provocation de l’année de Pyongyang, à la veille du sommet prévu à Pékin entre le président sud-coréen, Lee Jae Myung et son homologue chinois, Xi Jinping, qui devraient évoquer la dénucléarisation de la péninsule. Elle a également lieu après l’annonce par Donald Trump de la capture et l'exfiltration du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro, et de son épouse.Pour rappel, le 7 novembre, le régime de Kim Jong-un avait tiré un missile à courte portée vers la mer de l’Est afin de manifester son mécontentement face aux sanctions américaines imposées la veille à deux de ses entreprises et huit de ses ressortissants. Plus récemment, le 28 décembre, il avait effectué un tir de missiles de croisière stratégiques en mer Jaune.