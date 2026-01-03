Lee Jae myung débute sa visite d'Etat en Chine

Photo : YONHAP News

Le président de la République est arrivé hier à Pékin pour une visite d’Etat de trois jours. Aujourdhui, Lee Jae Myung tiendra un tête-à-tête avec son homologue chinois, Xi Jinping.Leurs discussions porteront notamment sur les questions sécuritaires régionales, dont la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Vendredi dernier, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Wi Sung-lac, a annoncé que la rencontre constituerait l'occasion de renforcer la communication stratégique et de solliciter à Pékin un rôle constructif, afin que le rétablissement complet de leurs relations contribue à solutionner la question des deux Corées.Les dossiers économiques et les contentieux bilatéraux concernant notamment les restrictions contre la Hallyu ou encore les infrastructures chinoises dans la zone de mesures provisoires Corée-Chine (PMZ) en mer Jaune, pourraient aussi être abordés.Les questions sensibles, dont les tensions entre la Chine et le Japon ou la situation de Taïwan, pourraient également être évoquées. Lors d’un récent entretien avec la télévision centrale chinoise (CCTV), Lee Jae Myung avait annoncé respecter le principe d'une seule Chine.En marge du sommet, une dizaine de protocoles d'entente (MOU) liés à divers domaines tels que l'industrie, le climat et les transports seront signés.Le chef de l'Etat assistera également au forum des hommes d'affaires des deux pays, afin de prôner l'élargissement de la coopération économique bilatérale.