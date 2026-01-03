Venezuela : la Corée du Nord condamne l'opération militaire américaine

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a réagi à l'arrestation et l'exfiltration du président vénézuélien Nicolas Maduro et de son épouse par les forces américaines en fustigeant les Etats-Unis qui, selon elle, ont encore une fois révélé « leur nature féroce d'un pays voyou ».La KCNA a relayé, hier, les propos du porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères qui a vivement condamné les opérations américaines qui « ont violemment porté atteinte au droit de souveraineté du Venezuela ».Le ministère a ainsi déclaré condamner les actes hégémoniques de Washington constituant une violation flagrante de la Charte des Nations unies et du droit international, qui stipulent le respect de la souveraineté, la non-ingérence et l'intégrité territoriale. Il a appelé la communauté internationale à prendre conscience des conséquences pour la sécurité mondiale et à protester contre ce genre de violations répétées.Pour rappel, Pyongyang et Caracas entretiennent des relations diplomatiques, en particulier dans le front anti-américain, depuis 1974.Etant donné que le Venezuela n'a pas opposé de résistance à l'intervention américaine, le régime de Kim Jong-un pourrait poursuivre son programme nucléaire afin de se protéger.