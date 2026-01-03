Aller au menu Aller à la page

Ahn Sung-ki s'est éteint à l'âge de 74 ans

Write: 2026-01-05 10:51:37

Photo : YONHAP News

Ahn Sung-ki s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 74 ans. Selon Artist Company, l'acteur, considéré comme l'un des plus grands du cinéma sud-coréen, luttait contre un cancer du sang, survenu en 2019 et réapparu récemment. Le 30 novembre dernier, il avait été admis en soins intensifs après s'être évanoui à son domicile.

L'agence s'est dite profondément attristée par cette disparition soudaine, avant d'adresser ses sincères condoléances à la famille de son artiste. 

Les funérailles seront organisées ce vendredi par la Fondation de la culture et des arts de Shin Young-gyun et l'Association des acteurs du film de Corée (KFAA). De nombreuses personnalités devraient y assister, dont Lee Jung-jae et Jeong Woo-seong. 

Ahn Sung-ki a commencé sa carrière en 1957 à l’âge de cinq ans dans « Le Train du crépuscule » du réalisateur Kim Ki-young, une connaissance de son père. Deux ans plus tard, il a reçu le prix spécial du meilleur jeune acteur au Festival international du film de San Francisco aux Etats-Unis pour « La rébellion des adolescents ». Le premier prix remporté à l'étranger par un acteur sud-coréen. 

Après une période creuse, il a remporté le prix du jeune talent aux Grand Bell Awards avec « A Fine, Windy Day ». Au total, il a joué dans plus de 140 films, dont « Sur la trace du serpent » et « Silmido » et décroché des dizaines de prix dans les Grand Bell Awards, Blue Dragon Film Awards et Baeksang Arts Awards, trois prestigieux festivals cinématographiques sud-coréens. 
