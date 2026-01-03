La Corée du Nord teste des missiles hypersoniques en présence de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a mené, hier, un exercice de tir de missiles hypersoniques. Selon la KCNA, ce matin, les projectiles ont été lancés depuis le district de Ryokpo, à Pyongyang, en direction du nord-est, avant d’atteindre des cibles situées à environ 1 000 kilomètres, en mer de l’Est.Kim Jong-un, qui a assisté aux lancements, a déclaré qu’il était important et efficace pour la dissuasion de guerre, de rappeler de manière répétée aux adversaires la capacité de déploiement permanent et la puissance des moyens d’attaque stratégiques. Il a ajouté que ces activités avaient pour objectif de renforcer progressivement la dissuasion nucléaire, rendue nécessaire par les récentes crises géopolitiques et les multiples événements internationaux.Si les faits évoqués n'ont pas été précisés, ces propos semblent faire référence aux frappes américaines contre le Venezuela ainsi qu’à l’arrestation et au transfert du président Nicolas Maduro.La KCNA n’a mentionné qu’un « missile hypersonique », sans communiquer son type et ses caractéristiques techniques. Toutefois, compte tenu de la portée et de la trajectoire observées, il pourrait s’agir du Hwasong-11Ma, un missile dérivé du KN-23, doté d’un véhicule planant hypersonique (HGV).