La sympathie des Chinois pour la Corée du Sud progresse

Photo : YONHAP News

Alors que Lee Jae Myung effectue une visite d'Etat en Chine, l’image de la Corée du Sud s’améliore nettement auprès de l’opinion chinoise. D’après un rapport récemment publié par le Centre pour la stratégie et la sécurité internationale (CISS) de l'université Tsinghua, le niveau de sympathie envers le pays du Matin clair atteint 2,61 sur 5, contre 2,10 lors de l’enquête précédente.Après s’être établi à 2,60 lors de la première enquête en 2023, le niveau de sympathie avait reculé à 2,10 en 2024, avant de repartir à la hausse l’an dernier. Cette évolution semble refléter l’amélioration récente des relations entre les deux pays.Parmi les principaux pays étudiés, la Russie arrive en tête avec 3,48. Elle est suivie par le Royaume-Uni (2,92), l’Union européenne (2,86), l’Asean (2,74), la Corée du Sud, puis les Etats-Unis (2,38). Le Japon affiche, pour la troisième année consécutive, le score le plus faible.L’enquête repose sur un sondage mené à deux reprises, en juillet et en novembre 2025, auprès de 2 000 personnes âgées de 18 ans et plus en Chine continentale.