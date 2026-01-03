Tombes et palais : plus de 17 millions de visiteurs en 2025

Photo : YONHAP News

Sur fond de la popularité croissante de la culture coréenne traditionnelle, les palais et les tombeaux royaux de la dynastie Joseon ont accueilli 17 805 664 personnes en 2025, un nombre record de visiteurs. Selon l'Administration du patrimoine national, c'est la première fois que le seuil des 17 millions est franchi.Un chiffre en hausse de 12,8 % sur un an et qui devrait augmenter en comptabilisant les visites effectuées dans les palais de Changdeok et de Changgyeong les 30 et 31 décembre. Le nombre d'étrangers continue également de progresser pour atteindre 4 268 590, soit 34,4 % de plus sur un an.C'est le palais de Gyeongbok qui a accueilli le plus de touristes avec 6 886 650, soit 38,7 % du total des entrées, devant le palais de Changgyeong (3 561 882) et les tombeaux royaux (2 783 000). Le nombre de visiteurs au sanctuaire de Jongmyo a doublé en un an pour atteindre 759 064.Par ailleurs, l'administration examine une éventuelle hausse des tarifs d'entrée dans les différents sites, gelés depuis 2005. En décembre, le président Lee Jae Myung a lui aussi évoqué les réévaluer.