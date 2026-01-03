Démographie : le déclin se poursuit malgré la hausse des naissances

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a indiqué que le nombre de naissances en Corée du Sud avait progressé pour la deuxième année consécutive, tout en restant inférieur au nombre de décès. Ce qui maintient la tendance à la baisse de la population.L’an dernier, 258 242 nouveau-nés ont été recensés dans le pays, soit environ 15 000 de plus qu’en 2024. Dans le même temps, 366 149 décès ont été enregistrés, un chiffre en augmentation d’environ 5 000 sur un an. Le solde naturel est ainsi resté négatif, prolongeant le recul démographique pour la sixième année consécutive.Le nombre d’enfants et d’adolescents âgés de 0 à 17 ans a atteint 6 644 957, soit une diminution de 231 373 par rapport à l’année précédente. A l’inverse, la population de 65 ans et plus, qui avait franchi le seuil des 10 millions en 2024, s’est établie à 10 840 822 personnes l’an dernier, en hausse d’environ 580 000.Le total de ménages a continué d’augmenter pour s’élever à 24 300 087. Dans le même temps, la taille moyenne des foyers est tombée à 2,10 personnes. Les ménages d’une seule personne ont représenté 10 272 573 unités, soit 42,27 % de l’ensemble, devant ceux de deux membres à 25,31 %, de trois membres à 16,77 %, et de quatre membres ou plus à 15,65 %.Les écarts démographiques entre la région métropolitaine de Séoul et le reste du pays se sont encore creusés. La population de la zone métropolitaine compte 26 081 644 habitants, soit environ 34 000 de plus sur un an, tandis que celle des provinces a reculé d’environ 133 000, pour s’établir à 25 035 734.