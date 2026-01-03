5-17 ACS : aucune décision sur sa suspension selon le Pentagone

Photo : YONHAP News

Un responsable du département de la Défense des États-Unis a déclaré, le 5 janvier, qu’aucune décision n’avait été prise concernant le la suspension des opérations du 5-17 ACS, stationné sur la base américaine de Camp Humphreys, à Pyeongtaek, en Corée du Sud. Il a également précisé que les autorités américaines ne commentaient pas les questions liées à la structure des forces militaires à un stade antérieur à toute décision.Dans le même temps, un rapport récent du Service de recherche du Congrès américain (CRS) a indiqué que, dans le cadre de la réforme de l’armée de terre, le 5-17 ACS aurait été « désactivé » à compter du 15 décembre dernier. Dans le vocabulaire militaire, le terme « desactivate » désigne la suspension effective des opérations d’une unité ou sa dissolution.Créé en 2022, l’escadron en question compte environ 500 hommes. Il exploite notamment des hélicoptères d’attaque Apache AH-64E, ainsi que des drones de reconnaissance RQ-7B Shadow.