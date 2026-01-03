Quota en médecine : le débat s'ouvre pour 2027

Photo : YONHAP News

Les discussions sur l’augmentation du nombre de places en faculté de médecine pour l’année 2027 entrent dans une phase active, alors que les résultats des projections sur les effectifs médicaux ont été inscrits cette semaine à l’ordre du jour d’une instance consultative relevant du ministère de la Santé et du Bien-être.Le gouvernement prévoit d’organiser des réunions hebdomadaires au cours du mois de janvier, en tenant compte du calendrier des admissions universitaires, afin de déterminer le volume de l’augmentation avant les congés du Nouvel an lunaire.Le ministère doit organiser, demain à Séoul, la deuxième réunion du Comité de délibération sur les politiques de santé, au cours de laquelle sera examiné le rapport publié à la fin du mois dernier par la commission chargée d’estimer l’offre et la demande de médecins.Selon ce rapport, fondé notamment sur le nombre de jours d’hospitalisation et de consultations des patients, le pays pourrait faire face à une pénurie estimée entre 1 535 et 4 923 médecins d’ici 2035, puis entre 5 704 et 11 136 à l’horizon 2040.